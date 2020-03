”مراد علی شاہ نے کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور۔۔۔“ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر مرتضی وہاب نے بڑا اعلان کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینیٹر مرتضیٰ وہاب نے کورونا وائرس کے باعث صوبہ سندھ میں جزوی لاک ڈاﺅن کرنے کا عندیہ دیدیا ہے جن کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس حوالے سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور حکومت کو اپنی رٹ منوانے کا وقت آ گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سینیٹر مرتضیٰ وہاب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں لکھا ”کچھ مشکل فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کے لوگوں کو گھروں میں رکھنے سے متعلق حکومتی فیصلے پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز اور آئی سی سندھ سے مشاورت کر لی ہے۔ سندھ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اشیائے ضروریہ اور ادویات کی دکانیں کھلی رہیں۔“

Time for some tough decisions. CM Sindh has discussed with Governor Sindh, Corps Commander Khi, DG Rangers & IG Sindh to ensure full implementation of Govt’s decision of keeping people at their homes. #SindhGovt will ensure that grocery & medical shops remain open