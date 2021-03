مولانا طارق جمیل وزیراعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے کو رونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار اور ان کی صحت یابی کے لیے دعاکی ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مولانا طارق جمیل نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، اس پر ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔طارق جمیل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد مکمل صحت کے ساتھ تندرستی عطا کرے۔واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ا±ن کی اہلیہ بشری بی بی کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آگیا۔

I have come to know that Prime Minister @ImranKhanPTI has tested positive for COVID. May Allah grant him full & speedy recovery.