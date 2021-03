وزیراعظم کا کورونا مثبت آنے پر مہوش حیات اور حریم شاہ نے پیغام جاری کردیا

کراچی(ویب ڈیسک) اداکارہ مہوش حیات نے کورونا وائرس کا شکار وزیراعظم عمران خان کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے،وزیراعظم کا گزشتہ روز کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کی ان کے معاون خصوصی برائے امور صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے تصدیق کی تھی ۔

مہوش حیات نے وزیراعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا ہےکہ ہم اپنے وزیراعظم کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں جب کہ ہمیں بھی چوکس رہنے (احتیاط برتنے) کی ضرورت ہے۔

Wishing @ImranKhanPTI a very speedy recovery. Proves the point that nobody is immune and that this pandemic is far from over. While we pray for our Prime Minister, lets also remain vigilant.#GetWellSoonPMIK