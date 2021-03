کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد وزیر اعظم کا پیغام سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد پیغام جاری کردیا گیا۔

وزیر اعظم نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں پاکستان اور بیرون ممالک میں بسنے والے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی اور خاتون اول کی صحتیابی کیلئے دعائیں کیں۔وزیر اعظم نے نہ تو اپنی صحت کے بارے میں بات کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ انہیں کس قسم کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشریٰ بی بی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کے بعد دونوں ہی گھر پر آئسولیٹ ہیں ۔ وزیر اعظم آئسولیشن میں رہتے ہوئے ضروری امور کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔

I want to thank everyone in Pakistan & abroad for their good wishes and prayers for the quick recovery of the first lady and I from Covid 19.