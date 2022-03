بوم بوم آفریدی نے مجبور باپ کی فریاد سُن لی، دل جیت لیے

کراچی (ویب دیسک) کراچی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے مایبن کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں اپنے بیٹے کے آپریشن کے لئے پلے کارڈ اٹھا کر اپیل کرنے والے ضرورت مند باپ کی فریاد قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے سن لی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بوم آفریدی نے پاکستان اور آسٹریلیا کے مایبن کھیلے گئے کراچی ٹیسٹ میچ میں اپنے بیٹے کے آپریشن کے لئے پلے کارڈ اٹھا کر اپیل کرنے والے مجبور باپ کی جانب سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے تصویر پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن نے بچے کے خاندان سے رابطہ کیا ہے اور اس کے علاج معالجے کے لئے تمام ضروری اقدامات کریں گے ۔

Thank you for bringing my attention to this child. My team at @SAFoundationN has reached out & contacted the child’s family. We will take the necessary steps to provide care and support for this child. https://t.co/I2GY8cLRNo