"میرب کو کبھی بہن نہیں کہا" منگنی کے بعد عاصم اظہر نے ناقدین کو واضح کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار عاصم اظہر نے کہا ہے کہ اُنہوں نے اپنی منگیتر میرب علی کو کبھی بہن نہیں کہا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں عاصم اظہر نے کہا کہ ’یہ ٹوئیٹ اُن تمام نیوز چینل کے لیے جو میری جعلی چیٹ کا سکرین شاٹ شیئر کررہے ہیں جس میں، میں نے میرب کو اپنی بہن کے طور پر لیبل کیا تھا۔‘

To all reposting a screenshot of a “news channel” that said I had labelled Merub as my sister bec of a fake chat a fan had made, I clarified it a year ago. ???????? reminder since this is a beautiful moment of my life that I want to cherish. Doosre ki khushi mai khush hona chahiye. ♥️ https://t.co/KsjjinBv8L