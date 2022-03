سونم کپور امید سے، تصاویر شیئر کیں تو انیل کپور نے کیا رد عمل دیا؟

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور امید سے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔

انسٹا گرام پر سونم کپور نے اپنے شوہر آنند آہوجا کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنے آنے والے بچے کیلئے لکھا " ہمارے چار ہاتھ تمہاری بہترین پرورش کیلئے جو بن پڑا کریں گے، ہمارے دو دل تمہارے ساتھ دھڑکیں گے، یہ خاندان تم پر ہمیشہ اپنی محبتیں نچھاور کرتا رہے گا، ہم اب سے اور صبر نہیں ہوتا۔"

بیٹی نے خوشخبری سنائی تو جلد ہی نانا بننے والے انیل کپور خوشی سے نہال ہوگئے۔ انہوں نے لکھا " اب میں اپنی زندگی کے سب سے پرجوش کردار کیلئے تیار ہو رہا ہوں اور وہ ہے نانا کا کردار، اب ہماری زندگیاں ہمیشہ کیلئے تبدیل ہوجائیں گی، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، سونم اور آنند نے ہمیں وہ خوشخبری سنائی ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

Now preparing for the most exciting role of my life - GRANDFATHER!!

Our lives will never be the same again and I couldn’t be more grateful! @sonamakapoor & @anandahuja you have made us happy beyond measure with this incredible news! ????????♥️ pic.twitter.com/wa0GIocCMP