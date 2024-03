  زکریا یونیورسٹی، ایم اے پنجابی، سرائیکی، فارسی، سوشیالوجی پارٹ سکینڈ نتائج کا اعلان

ملتان (سٹاف رپورٹر)بہاالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے ایم اے پنجابی‘ سرائیکی‘ فارسی‘سوشیالوجی کے نتائج کا اعلان کردیا۔ایم اے پنجابی پارٹ سیکنڈ سیکنڈ ائینول امتحان 2022 میں کل 5 امیدواران نے شرکت کی جن میں سے تین پاس ہوئے اور دو فیل ہو(بقیہ نمبر38صفحہ7پر)

گئے نتیجہ 60.00 فی صد رہا۔ ایم اے سرائیکی پارٹ سیکنڈ، سیکنڈ اینول امتحان 2022 میں کل 18 امیدواران نے شرکت کی جن میں سے 13 پاس ہو گئے اور 5 فیل ہوئے نتیجہ 72,22 فی صد رہا۔ ایم اے فارسی پارٹ سیکنڈ سیکنڈ اینول امتحان 2022 میں ایک امید وار نے شرکت کی اور پاس ہوا نتیجہ سوفی صد رہا. ایم اے سوشیالوجی پارٹ سیکنڈ سیکنڈ اینول امتحان 2022 میں کل 6 امیدواران نے شرکت کی اور پاس ہوئے نتیجہ سوفی صد رہا