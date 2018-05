پی آئی اے نے شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل کی شادی کے بعد شہزادی ڈیانا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ایسی پیشکش کر دی جس کا تصور پاکستانی بھی نہیں کر سکتے تھے، تفصیلات سامنے آتے ہی ہر پاکستانی بے اختیار کہہ اٹھا ”یہ ہوئی نہ بات“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی شہزادے ہیری اور امریکی اداکارہ میگھن مارکل کی 19 مئی کو ہونے والی شادی پر پوری دنیا نے خوشی کا اظہار کیا لیکن پاکستان انٹرنیشنل ائیر لائنز (پی آئی اے) نے اس موقع پر ایسا شاندار کام کر دیا ہے کہ ہر پاکستانی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

پی آئی اے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں شہزادہ ہیری کی والدہ آنجہانی لیڈی ڈیانا کی ایک یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ہم نے شاہی شادی دیکھی اور لیڈی ڈیانا اور ان کے شمالی علاقہ جات کے دورے کو یاد کیا اور سوچا کہ یہ کتنا زبردست ہوگا کہ نو بیاہتا جوڑا بھی ہمارے شمالی علاقہ جات کی شاندار خوبصورتی دیکھے۔ تو شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل! ہم تیار ہیں، بس ہمیں یہ بتائیں کہ کب!“

We watched the #RoyalWeddding & remembered #PrincessDiana & her trip to the northern areas of Pakistan, & we thought how wonderful it would be for the newly weds to visit our northern splendours as well! So #PrinceHarry & #PrincessMeghan, we are ready, just let us know when! #PIA pic.twitter.com/2aVtnqxeZ4 — PIA (@Official_PIA) May 19, 2018

پاکستانیوں نے برطانوی شاہی جوڑے کو دی جانے والی اس پیشکش پر پی آئی اے کی دل کھول کر تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر نوبیاہتا جوڑے نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو عوام ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔

نائلہ مقصود نامی صارف نے لکھا ”پاکستان نوبیاہتا شاہی جوڑے کا استقبال کرے گا، شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل“

Pakistan will welcome the newly we'd Royal couple. Harry and Megan — Naila Maqsood (@NailaMaqsood5) May 20, 2018

سید حسنین کمال نے لکھا ” آپ شہزادی ڈیانا کا کسی سے موازنہ نہیں کرسکتے۔۔۔ وہ دلوں کی شہزادی تھیں اور دلوں میں بستی تھیں“

you can't compare #PrincessDiana with anyone... she was Princess of Hearts in their Hearts — Syed Hasnain Kamal (@SyedHKamal) May 20, 2018

امین انور نے لکھا ”معذرت کیساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں پی آئی اے لیڈر تھی، لیکن اب ایک ہاری ہوئی ائیرلائن ہے۔ لوگ ماضی کی پی آئی اے واپس چاہتے ہیں، برائے مہربانی امارات ائیرلائنز سے ہی کچھ سیکھ لیں“