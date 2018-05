کیا آپ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور سے ملنا چاہتے ہیں ؟اس سے بہتر موقع پھر نہیں ملے گا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ وہ اپنے مداحوں سے ملنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ۔تفصیل کے مطابق میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاﺅنٹ سے پیغام دیتے ہوئے صوابی کے ایک مداح سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں بہت سے مداحوں کی جانب سے ملاقات کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔انہوں نے اپنے مداحوں کے پیار اور سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ”فینز میٹنگ می ڈے “مداحوں سے ملنے کے لیے منصوبہ بنائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کوارڈینشن کے لیے رابطہ نمبر بھی شیئر کروں گا ۔

A pleasure to meet one of my dear fan from Swabi @Pak__Pakhtoon. I have myriad such requests which I most humbly acknowledge. Let me plan a ‘fans meeting me day’ for which I shall share contact number for coordination please. Thank you for your love and support. pic.twitter.com/diem66t2iW