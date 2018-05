”نگران وزیراعظم کے کچھ امید وار بڑی بے شرمی سے۔۔۔“ نگران وزیراعظم بننے کے خواہشمند افراد کیا کچھ کر رہے ہیں؟ حامد میر نے ایسی بات بتا دی کہ پاکستانی دنگ رہ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ نگران وزیراعظم کے امیدوار عہدہ حاصل کرنے کیلئے بے شرمی سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اور میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔عدالت نے فہد مصطفی کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا، بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے کیونکہ۔۔۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں حامد میر نے کہا ”یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کہ کچھ لوگ نگران وزیراعظم بننے کیلئے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا میں چلنے والے زیادہ تر نام وہ ہیں جن کے بارے میں وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی لیکن چند بااثر امیدوار نگران وزیراعظم بننے کیلئے بڑی بے شرمی سے میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں“

It is not good that some people are using media for becoming caretaker prime minister interestingly most of the names speculated by media were not discussed between PM and opposition leader but some influential candidates are shamelessly using media to become PM through fake news