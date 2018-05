”گھر میں کپتان کون ہے ؟“انٹر ویو کے دوران ویرات کوہلی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ایسا جواب دے دیا کہ آپ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو انوشکا شرما کو مکھن لگا رہا ہے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ کپتان ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ گھر میں کپتانی انوشکا شرما کے ہاتھ میں ہے ،وہ بہت سمجھدار خاتون ہیں اور ہمیشہ درست فیصلے لیتی ہیں ۔حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب ویرات سے سوال کیا گیا کہ میدان سے باہر (یعنی گھر میں) کون کپتان ہوتا ہے؟ تو کوہلی نے جواب دیا، 'بلاشہ انوشکا'۔بھارتی کرکٹ کپتان نے انوشکا کے حوالے سے مزید کہا، وہ زندگی میں ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہے، وہ مکمل طور پر میری طاقت ہے، جو مجھے ہمیشہ مثبت رہنے میں مدد دیتی ہے اور یہی سب کچھ آپ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور میں اس کے لیے بہت شکرگزار ہوں۔ ویرات نے کرکٹ میں انوشکا کی دلچسپی کے حوالے سے مزید کہاوہ کھیل کے حوالے سے بہت پرجوش ہے، وہ کھیل کو سمجھتی ہے اور وہ کھلاڑیوں کے جذبات کو بھی سمجھ سکتی ہے کہ وہ کس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ چیز سب سے خوبصورت ہے۔

"She is of course (the captain off field), she takes all the right decisions in life... She is totally my strength and she keeps me positive all the time and that's what you want with your life partner so I'm very grateful" - Virat Kohli