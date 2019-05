فواد چوہدری نے رمضان میں بغیر لوڈ شیڈنگ بجلی کی فراہمی کا کریڈٹ کس شخص کو دے دیا ؟جان کر آپ کے بھی تمام اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی نے رمضان میں بغیر لوڈ شیڈنگ بجلی کی فراہمی پر وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کو کریڈٹ دے دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمر ایوب نے پیغام دیا کہ ملک بھر کے 8ہزار789فیڈرز میں سے 99.74فیصد فیڈرز سحری کے وقت مکمل طور پر کام کر رہے ہیں ،یہ ایک نیا ریکارڈ ہے ۔کنڈا ڈال کر بجلی چوری کرنے والوں کی وجہ سے صرف 22فیڈرز ٹرپ کیے ہیں ،ہم انہیں بجلی مہیا کرنا چاہتے ہیں لیکن بجلی چو ر ایماندار لوگوں کو بھی بجلی سے محروم کر رہے ہیں ۔

99.74% of the 8789 Feeders across Pakistan operational at Sehri. Mashallah, this is a new record! Only 22 Feeders tripped because of theft on them through kundas. We want to give them elec but the power thieves r depriving the honest people. Sehri & stealing? How can they?