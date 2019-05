وہاب ریاض کے بعد شاداب خان کا خواب بھی سچا ہو گیا ،نوجوان کھلاڑیوں نے مداحوں کو اپنا سچ ہونے والا خواب سنا دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پہلی مرتبہ ورلڈ کپ سکواڈ کا حصہ بننے والے شاداب خان نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہم سب کا خواب تھا کہ پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ میں حصہ لیں اور اپنی قومی ٹیم کی جرسی زیب تن کریں ،اب ہمارا خواب سچا ہو گیا ہے ۔شاداب خان نے کہا کہ ہم ورلڈ کپ میں جیتنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے ،مداح ہمارے لیے دعا کریں ۔

As children we all dream of playing for Pakistan in a World Cup. To wear our national team’s world cup jersey. It is a dream come true for us. We will try to give it our all in the World Cup. Support your county & pray for our success. #PakistanZindabad pic.twitter.com/wTWu1WIoF4