ظلم کی انتہا، بھارتی فوج نے کشمیریوں کے 15 گھر نذرِ آتش کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہاء کردی، کشمیریوں کے 15 گھر نذرِ آتش کردیے۔

وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کے9 لاکھ عسکری اہلکارکشمیریوں پر ستم ڈھا رہےہیں۔ کل ان قابض فوجیوں نےسری نگر میں 15 گھرنذرآتش کردیے۔ہندوتوا پر ایمان رکھنےوالی قابض مودی سرکارچوتھےجینیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتےہوئے آبادی کاتناسب بدلنےکیساتھ مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کی مرتکب ہے۔

وزیر اعظم عمران خان نے کہا " میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری قتلِ عام سے دنیا کی توجہ ہٹانے کیلئے بھارت کی جانب سے ایک جعلی کارروائی (فالس فلیگ آپریشن) کے امکانات نہایت روشن اور واضح ہیں۔"

I am reiterating again that a false flag operation is imminent from India in order to divert world attention away from its ongoing genocide in IOJK.