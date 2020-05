صدر عارف علوی ٹوپی اور ماسک پہن کر رس ملائی لینے پہنچ گئے، کوئی نہ پہچان سکا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد کی مقامی مٹھائی کی دکان میں ٹوپی اور ماسک پہنے رس ملائی لینے پہنچے جبکہ صدر مملکت سماجی فاصلے کی پاسداری اور اپنی باری کے انتظار میں آدھا گھنٹہ قطار میں لگے رہے۔

It was shocking for us to receive President of Pakistan Dr Arif Alvi as a customer.He was standing in que like Normal customer. Wish we knew he was Pakistan President Dr. Arif Alvi we would have served him special Ras Malai.@ArifAlvi pic.twitter.com/uuHsxz1Wze