جیل سے بچنا ہے توایک لاکھ روپیہ لے کہ AC آفس آجاؤ؟ ویڈیو وائرل، شہری نے ڈی سی اسلام آباد کو ٹیگ کردیا لیکن پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں سفید گاڑی میں سوار سرکاری اہلکاروں کو یہ کہتے واضح طورپر سنا جاسکتا ہے کہ اگر جیل سے بچنا ہے تو اپنے بندے کو کہیں ایک لاکھ روپے اے سی آفس لے آئیں، اور پھر وہ صاحب اپنے اہلکاروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو اور پھر سفید ویگو میں بیٹھ کر وہاں سے نو دو گیارہ ہوجاتے ہیں، یہ ویڈیو بظاہر کسی ریسٹورنٹ کے باہر کی محسوس ہوتی ہے ۔

شیخ فیصل نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد کو ٹیگ کیا اور لکھا کہ جیل سے بچنا ہے توایک لاکھ روپیہ لے کہ AC آفس آجاؤ؟

کیا میرے سننے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا یہ واقعی ایسا کہہ رہے ہیں؟

ان کی اس ٹوئیٹ پر ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات بھی میدان میں آگئے اور بتایا کہ " یہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، میں نے دیگر اضلاع سے بھی تسلی کی ، حتیٰ کہ یہ پنجاب سے بھی نہیں، ایسا رویہ انکوائری طلب ہے اور جہاں بھی یہ ہوا ہے ، میری خواہش ہے کہ متعلقہ ڈی سی مناسب ایکشن لیں"

This is not Islamabad. I have checked from other districts as well. This is not even from Punjab. The behavior deems inquiry and from wherever it is, I would urge the concerned DC to take appropriate action https://t.co/Uv48wGdGId