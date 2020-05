کسی شوگر مل کے بورڈ میں نہیں ،  چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کیلئے قانون سازی کا حامی  ہوں : مونس الہٰی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے رہنما مونس الہٰی نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی شوگر مل کے بورڈ میں شامل نہیں ہیں ۔

اپنے ایک بیان میں رکن قومی اسمبلی مونس الہٰی نے کہا کہ وہ پہلے بھی بتاچکے ہیں کہ نہ تو وہ کسی شوگر مل کے بورڈ میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ کسی شوگر مل کا انتظامی عہدہ رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ شوگر کمیشن کی اس تجویز کے پر زور حامی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمت پر سٹے بازی روکنے اور قیمت کنٹرول کرنے کیلئے نئی قانون سازی کی جائے ۔

خیال رہے کہ جمعرات کو شوگر کمیشن کے سربراہ واجد ضیا نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو جمع کرائی ہے۔ رپورٹ میں حالیہ چینی کی قیمتیں بڑھنے کا ذمہ دار ریگولیٹرز کو قرار دیا گیا ہے اور چینی بحران تحقیقاتی کمیشن نے کیسز نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے کی سفارش کی گئی ہے۔رپورٹ میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگر ملز کسانوں کو امدادی قیمت سے کم قیمت دیتی ہیں، گنے کے وزن میں 15 فیصد سے زیادہ کٹوتی کی جاتی ہے، کچی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں سے گنا خریدا جاتا ہے۔

As stated earlier I am not involved in the management nor am I on the board of any SugarMill. I strongly support the recommendation of commission to control satta/speculation including new legislation to help government control sugar price manipulation.