فلسطین کے ایشو پر جانبدار کوریج، شاہ محمود قریشی نے امریکن  میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا، سی این این کی اینکر آگ بگولہ ہوگئی

واشنگٹنّ(ڈیلی پاکستان آن لائن )شاہ محمود قریشی نے کیبل نیوز نیٹ ورک(سی این این)کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل میڈیا میں اپنا اثر ورسوخ ہونے کے باوجود جنگ ہار رہا ہے۔

شاہ محمود قریشی کے اس ریمارکس پر سی این این کی خاتون اینکر نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟جس پر جواب دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ میڈیا پر اثر انداز ہوتے ہیں ،شاہ محمود قریشی کے اس جواب کو اینکر نے یہودیوں کے خلاف ریمارکس سے تعبیر کیا۔پروگرم کے آخر میں اینکر نے ایک بار شاہ محمود قریشی سے درخواست کی کہ وہ یہودیوں کے خلاف ریمارکس نہ دیں جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے نہ تو یہودیوں کے خلاف ریمارکس دئیے ہیں اور نہ ہی وہ دیں گے۔

“Israel is losing out”...

Pakistan calls for deployment of international protection force in Palestine.[r] pic.twitter.com/fb0rf3rliV