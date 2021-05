دو مختلف ممالک کی نمائندگی کا انوکھا ریکارڈ رکھنے والے معروف فاسٹ باؤلر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا

ڈبلن(ڈیلی پاکستان آن لائن )انٹرنیشنل کرکٹ میں انگلینڈ اور آئرلینڈ کی نمائندگی کرنے والے فاسٹ باؤلر پال رینکن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق رینکن نے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز انگلینڈ کی جانب سے کیا تھا اور انہوں نے انگلینڈ اور آسڑیلیا کے درمیان ہر سال کھیلی جانے والی ایشز سریز میں بھی حصہ لیا تھا ۔تاہم اس کے بعد وہ آئرلینڈ کی ٹیم کا حصہ بن گئے۔انہوں نے مجموعی طور پر 75 ون ڈے،50 ٹی 20 اور تین ٹیسٹ میچز کھیلے۔

✅ The only player to represent two different countries in Test cricket in the 21st century

✅ The only player to represent two different countries in all three international formats

Quite a career for Boyd Rankin ????