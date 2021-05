وزیراعظم معاشی ٹیم کی کارکردگی سے خوش، قوم کو بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کہا ہےمعاشی ٹیم نے جی ڈی پی گروتھ کا اندازہ تین اعشاریہ 94فیصد لگایا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جی ڈی پی گروتھ کا اندازہ لگایا ہے اور جی ڈی پی گروتھ تین اعشاریہ 94 فیصد رہے گی۔یہ اس بات کی غمازی ہے کہ کورونا کے باوجود ہماری معاشی پالیسی کامیاب رہی ہے۔ہماری معیشت تینوں سیکٹرز انڈسڑی، زراعت اور سروسز پر منحصر ہے۔

National Accounts Committee has finalized GDP growth estimate & GDP growth is estimated at 3.94%.This reflects the success of our govt's economic policies while managing COVID 19 pandemic. Our V-shaped recovery is balanced between 3 major sectors: agriculture, industry & services