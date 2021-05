انگلینڈ میں نواز شریف پر حملے کی کوشش

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف پر برطانیہ میں ان کے دفتر باہر حملے کی کوشش کی گئی۔

جیو نیوز کےصحافی مرتضی علی شاہ کے مطابق ماسک پہنے چار افراد نے نواز شریف پر ان کے دفتر کے باہر حملے کی کوشش کی،لندن پولیس کو حملے سے آگاہ کردیا گیا ہےا ور تحقیقات جاری ہیں۔اطلاعات ہیں کہ حملہ کرنے والے ایک شخص کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔

Four masked men attempted to attack former PM @NawazSharifMNS outside his office. @metpoliceuk informed and investigating the incident. One person believed to be carrying a weapon pic.twitter.com/7xHFjGZZx3