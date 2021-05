پنجاب حکومت نے 24 مئی سے 16 اضلاع میں سکول کھولنے کا اعلان کردیا، کون کونسے اضلاع شامل ہیں؟ آپ بھی جانیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پنجاب حکومت نے 24 مئی سے 16 اضلاع میں سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔

صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کا کہنا ہے کہ ان اضلاع میں پرائیوٹ اور سرکاری سکول ہفتے میں چار دن کے لیے کھولیں جائیں گے۔سکولوں میں 50فیصد حاضری کے ساتھ طلبہ کو متبادل دنوں میں سکول آنے کی اجازت ہوگی۔باقی اضلاع کے حوالے سے فیصلہ اگلی میٹنگ میں کیا جائے گا۔جن 16 اضلاع میں سکول کھولے جائیں گے ان میں بہاولنگر،چنیوٹ، چکوال،حافظ آباد،جھنگ، جہلم ، قصور، منڈی بہاوالدین ، ننکانہ صاحب،نارووال ، پاکپتن، راجن پور، ساہیوال، شیخوپورہ ،سیالکوٹ اور وہاڑی شامل ہیں۔

NOTIFICATION:

Public & Private Schools of Punjab in the following Districts will open for 4 days a week. Schools will be allowed to call students on alternate days with 50% attendance starting Monday May 24, 2021. Remaining Districts to be decided in next meeting. Follow SOPs. pic.twitter.com/nyKTaK5T0U