وزیراعظم شہبازشریف نے پی این ایس بدر لانچ کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) وزیراعظم شہبازشریف نے تیسرا 'MILGEM' کلاس جہاز پی این ایس بدر لانچ کردیا۔

وزیراعظم شہباز شریف جمعے کو ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے جہاں انہوں نےکراچی شپ یارڈ میں ملجم کلاس جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب میں شرکت کی۔

کراچی شپ یارڈ میں ہوئی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا سی پیک منصوبہ علاقائی روابط کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے ، جلد پاکستان کی ترقی اور خوش حالی میں ترکی کا بڑا حصہ ہوگا۔

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ پی این ایس بدر پاک ترک تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا آغازاور دونوں ممالک کے اشتراک کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی ایک عوام اور دو ممالک ہیں۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہبار شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی ایک قوم ہیں جو دو مختلف ملکوں میں رہتی ہے، کورونا کی وبا کے دوران جہاز کی تیاری دونوں ملکوں کی بڑی کامیابی ہے۔

