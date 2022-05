عمران خان کے مریم نواز بارے بیان پر ویمن ایکشن فورم بھی میدان میں آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) ویمن ایکشن فورم (ڈبلیو اے ایف) نے مریم نواز سے متعلق عمران خان کے بیان کو عورتوں سے بے حد نفرت کا اظہار قرار دے دیا۔

ڈبلیو اے ایف نے اپنے جاری کردہ بیان میں عمران خان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ اپنے بیان پر معافی مانگیں۔

Sexist remarks and atrocious language reveals complete lack of respect for women and his narcissum. WAF demands immediate apology from Imran Khan and calls upon all Pakistani women and men to protest against the shameful remarks.