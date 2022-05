پاک چین دوستی 71 سالوں میں آہنی بھائی چارے میں بدل چکی ہے :وزیراعظم شہباز شریف 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھاکہ چین کے ساتھ گزشتہ 71 سالوں سے بھائی چارے اور تعلقات پر دونوں ممالک اور عوام کو مبارک باد دیتا ہوں یہ دوستی شراکت داری وقت کی آزمائش پر کھڑی ہے ۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر شہباز شریف نے لکھا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات گزشتہ 71 سالوں میں آہنی بھائی چارے میں بدل چکے ہیں۔ یہ جامع تزویراتی شراکت داری وقت کی آزمائش پر کھڑی ہے اور خطے اور اس سے باہر استحکام کے عنصر کے طور پر ابھری ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں اور عوام کو میری مبارکباد۔

Our relationship with China has transformed into an Iron Brotherhood over last 71 years. This comprehensive strategic partnership has stood test of time & emerged as a factor of stability in the region & beyond. My congratulations to the govts & peoples of both countries. ???????? ????????