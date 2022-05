طالبان حکام کو ایک سے زائد شادیاں کرنے سے روک دیا گیا

کابل(مانیٹرنگ ڈیسک) افغان طالبان کے سپریم لیڈر مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ نے طالبان حکام کو ایک سے زائد شادیاں کرنے سے روک دیا۔ ایکسپریس ٹربیون کے مطابق مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ کی طرف سے جاری ہونے والے فرمان کی ایک تصویر افغان نیوز چینل ’ٹولو نیوز‘ کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے۔

اس فرمان میں مولوی ہیبت اللہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ امارت اسلامی کے تمام عہدیداران دو، تین یا چار شادیاں مت کریں، جو کہ ضروری بھی نہیں ہیں اور ریاست پر بوجھ بھی بنتی ہیں اور ہمیں امارت اسلامی پر مالی بوجھ کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔

فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان عہدیداران کی طرف سے زیادہ شادیاں کرنے پر دشمنوں کو تنقید کا موقع بھی ملتا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے بتایا ہے کہ مولوی ہیبت اللہ کی طرف سے یہ فرمان کئی شکایات موصول ہونے کے بعد جاری کیا گیا۔کئی صوبوں میں طالبان عہدیدار اپنے سینئرز کے پاس جاتے اور ان سے نئی شادی کے لیے جہیز میں مدد مانگتے تھے۔

A new decree of the supreme leader of the Islamic Emirate Mawlawi Hibatullah Akhundzada instructed the members of the Islamic Emirate to avoid two, three or four marriages, which are not necessary and expensive.#TOLOnews pic.twitter.com/8jMEctPJqR