تھانے پر حملہ، مشتعل افراد نے زیرحراست ملزم کو بھی موت کے گھاٹ اتاردیا

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک) باجوڑ میں مشتعل افراد نے ایک پولیس سٹیشن پر حملہ کرکے عمارت کو آگ لگا دی اور وہاں زیرحراست قتل کے ملزم کو بہیمانہ تشد دکرکے موت کے گھاٹ اتارڈالا۔ ایکسپریس ٹربیون کے مطابق باجوڑ کے علاقے نواگئی باراکمانگرہ کے رہائشی غفور الرحمن کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ وہ دو روز سے لاپتہ تھا اور گزشتہ روز اس کی لاش برآمد ہوئی۔

رپورٹ کے مطابق نواگئی پولیس سٹیشن کی پولیس نے شک کی بنیاد پر ملزم عبدالرشید کو گرفتار کرکے تھانے منتقل کر دیا۔ کچھ دیر بعد مشتعل لوگ بھی تھانے پہنچ گئے اور انہوں نے تھانے میں گھس کر ملزم کو مار مار کر قتل کر دیا اور تھانے کی عمارت کو آگ لگا دی۔

Trigger Warning: violence, arson

A police station in Khyber Pakhtunkhwa's Bajaur was attacked by a mob. Taking matters into their own hands, the mob lynched a detainee and set the police station on fire. #etribune #news #bajaur #khyberpakhtunkhwa pic.twitter.com/5drUfOSNgm