کور کمانڈر لاہور کا تبادلہ کر دیا گیا

لاہور ،ر اولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کور کمانڈر لاہور کا تبادلہ کردیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو 4 کور کا نیا کمانڈر تعینات کیا گیاہے ۔

اس تعیناتی کی اطلاع صحافی اسد طور نے دی اور بتایا کہ اس سے قبل سید عامر رضا چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا تھے ۔

????????#BREAKING: Lieutenant General Syed Aamer Raza, earlier serving as Chairman Heavy Industries Taxila, has been posted as Commander IV Corps (Lahore).