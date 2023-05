"میرے جیسی خواتین کو نا پکڑیں‘ جنرل آصف نواز کی نواسی اور ایلان برانڈ کی مالکن خدیجہ شاہ کا آڈیو پیغام وائرل، گرفتاری کیلئے چھاپے

لاہور (ویب ڈیسک) عمران خان کی گرفتاری کے بعد کور کمانڈر ہائوس میں توڑ پھوڑ اور جلائو گھیرائو کے الزامات میں جنرل آصف نواز کی نواسی اور ایلان برانڈ کی مالکن خدیجہ شاہ کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جارہے ہیں اور وہ تاحال قانون کی گرفتار میں نہیں آسکیں، اب ان کی ایک آڈیو بھی سامنےآئی ہے جس میں انہوں نے اپنے خاندان کی وطن کیلئے خدمات کو گردانتے ہوئے کہا ہے کہ میرے جیسی خواتین کو جیلوں میں نہ ڈالیں، آپ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں، مجھے اورمیرے جیسی خواتین کو مثال نہ بنائیں۔دوسری طرف اب ان کے وہ ٹوئیٹس بھی سامنے آگئے ہیں جو وہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کرتی رہی ہیں۔

سوشل میڈیا پر سامنےآنیوالے آڈیو پیغام میں خدیجہ شاہ نے کہا کہ میں سرنڈر کرنے جارہی ہوں، یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ پچھلے پانچ دن مشکل میں گزرے ہیں، اپنی پرواہ نہیں لیکن فیملی کیساتھ جو کیا، وہ قابل برداشت نہیں، آدھی رات کو شوہر، بھائی اور والد کو لے کر گئے، میرے والد شوگر کے مریض ہیں، میری بھابھی اور بہن کو لے جانے والے تھے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی بھی شخص کو ایسی اذیت سے گزرنا پڑا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ میں نہ ہی ملزم اور نہ ہی ڈرتی ہوں، میں جمہوریت پر یقین رکھتی ہوں، جو میرے دل کے قریب تھا ، میں اس کے لیے باہر سڑک پر نکلی ہوں، گورنر ہائوس اور لبرٹی چوک پر احتجاج کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے جس طرح کیا اور پھر جس طرح نمٹا گیا، وہ میرے تجربات سے بالکل مختلف ہے ،میرے دوستوں کے گھروں میں جا کر ان کے ملازمین پر تشدد کیاگیا، میرے سٹاف کو بھی دو دن قید رکھا، ان کی دھمکیاں دی گئیں، وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور یہ سلوک کریں جس کے وہ حقدار نہیں۔

ان کا مزید کہنا تھاکہ میں تحریک انصاف اور عمران خان کی سپورٹر ہوں، جس دن گرفتاری کی خبر ملی تو ڈاکٹر کے پاس تھی اور باہر نکل کر دیکھا تو ٹوئٹر پر احتجاج کی کال تھی ، میں پی ٹی آئی کی ورکر اور سپورٹر نہیں بلکہ ایک انفرادی پاکستانی ہوں، میں لبرٹی گئی اور اس احتجاج کا حصہ بن گئی لیکن اس کی منزل کا معلوم نہیں تھا، احتجاج کے ساتھ میں بھی چلناشرو ع ہوگئی ، وہاں عندلیب عباس بھی تھیں اور فیصلہ سنا یا گیا کہ کور کمانڈر ہائوس کے باہر احتجاج کریں گے اور یہ جمہوری حق ہے لیکن اس کا معنی یہ بالکل نہیں کہ آ گ لگائیں گے یا توڑ پھوڑ کریں گے، میرے نانا ابو بھی آرمڈ فورسز میں تھے لیکن وہاں بہت زیادہ ہجوم تھا ، لوگوں نے چیزیں توڑنا شروع کیں تو میں اور عندلیب لوگوں کو روک رہے تھے کہ یہ آپ کی پارٹی کا نظریہ نہیں ، میں نے کور کمانڈر ہائوس کا بیریئر بھی کراس نہیں کیا، خواتین کو بھی روکا کہ یہ غیرقانونی ہے ، میں ان لوگوں کیلئے یہ بات بتا رہی ہوں جو وہاں موجود نہ تھے،میں نے بالکل ویڈیوز بھی لگائیں اور لوگوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ ادھر آئیں اور ہمارے ساتھ پرامن احتجاج کریں، کوئی الارمنگ ٹوئٹس نہیں کیں، کسی چیز کو توڑنے یا آگ لگانے کا کچھ نہیں کہا، میرے پر ماسٹر مائنڈ کا بھی الزام لگایا گیا ، یہ بالکل دکھایا کہ وہاں کیا ہورہاہے ، میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں اور دکھ ہورہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں عوام کو حکومت کی وجہ سے فوج پر غصہ ہے ۔

خدیجہ شاہ کامزید کہنا تھاکہ مجھے نہیں پتہ کہ اس کے بعد کون لوگ تھے جو اندر چلے گئے، پھر قریب موجود اپنے گھر چلی گئی ، یاسمین راشد بھی تھیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا لیکن شام کو دوبارہ گئی تو سب کچھ کلیئر ہوچکا تھا، میں نے کسی کو فون کرکے نہیں بلایا، جس گاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ گاڑی بھی میری نہیں تھی لیکن اعتراف کیا کہ وہ عندلیب عباس کیساتھ اسی گاڑی میں تھی جو شاید کسی پی ٹی آئی عہدیدار کی تھی ، میں خود کو اتھارٹیز کے حوالے کرنے جارہی ہوں، اگر میں ان کے نزدیک ادارے کی بے عزتی کا سبب بنی تو میں معزرت چاہتی ہوں، میں پاکستان آرمی سے محبت کرتی ہوں اور اس ادارے کا حصہ ہوں، میں نے پاکستان آرمی ، اس کی کمانڈ یا جوانوں کیلئے کبھی برے کی خواہش نہیں کی ، اگر جذبات میں کچھ بات کر بھی دی تو لوگوں کی توڑ پھوڑ، جلائو گھیرائو یا چیزیں اٹھانے کی مذمت کرتی ہوں، اگر جذبات میں آکر کچھ بات کہی بھی تو میں نے ڈیلیٹ کردی،اب بھی معذرت خوا ہ ہوں، مہربانی کرکے میری جیسی خواتین کو جیلوں میں نہ ڈالیں، آپ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ہم دہشتگرد نہیں ، ہم پاکستانی شہری ہیں اور اس ملک کے لیے بہت کام کیا، پورا عمر میری ایک ہی خواہش تھی کہ اس ملک کے لیے کچھ کرسکوں، مجھے اورمیرے جیسی خواتین کو مثال نہ بنائیں، میری فیملی نے ملک کے لیے بہت خدمات دیں، میرے والد وزیر خزانہ تھے ، میرے نانا آرمی چیف تھے جن کی بہت عزت تھی ، میری درخواست ہے کہ اس سٹریٹجی سے نفرت پیدا ہوگی ۔

ان کی آڈیو سامنے آنے پر ڈاکٹر دانش نے لکھا کہ ’ عمران خان کےزہرآلود بیانیہ اورآپکےعمل نےآپ کو Terroristبنادیا

کیاTerroristکے کوئی سینگ ہوتے ہیں وہ اپنےعمل سےبنتے ہیں ، آپ کا عمل انتہائی خطرناک ہےاگر اس کی سزا نہیں ملی تو پاکستان اور پاک فوج کی سالمیت خطرے میں پڑجائے گی ،قانون میں مرد اورعورت مجرم میں کوئی فرق نہیں‘۔

ادھر خدیجہ شاہ نہ صرف خود متنازعہ ٹوئیٹس کرتی رہیں بلکہ لوگوں کی ٹوئیٹس کو بھی ری ٹوئیٹس کرتی رہیں۔ خدیجہ نے جن لوگوں کوری ٹوئیٹ کیا ، ان میں احمد نامی صارف کی بھی ٹوئیٹ تھی جس میں کہا گیا کہ ’شناخت ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے ماسک پہن کر آئیں، تحریک انصاف کے جھنڈے نہ لائیں، پانی لائیں‘۔

خدیجہ شاہ نے لکھا کہ ’حکومت پنجاب نے سارا دن ضائع کردیا‘۔

ایک اور ٹوئیٹ میں ان کاکہناتھاکہ ’مہوش، انہیں تب تک لیڈ کرنا ہے جب تک آخری شخص کھڑا ہے ، یہ بے بنیاد بہانے ہیں، کیا مجھے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہونا چاہیے اورآپ کو اپنے گھر کے باہر‘۔

ایک ٹوئیٹ جسے وہ ری ٹوئیٹ کرتی ہیں، اس میں کہا گیا تھاکہ ’لاہوریو، ہم نے کینٹ میں بہت مزا کیا، آج ہمیں وزیراعلیٰ ہاﺅس جانا ہے ۔

ان کا مزید کہنا تھاکہ ’ حکومت پاکستان کا کتنا عرصہ فون انٹرنیٹ بند رکھنے کا ارادہ ہے ، ہمیں معلوم ہے کہ پی ڈی آئی لیڈرز کی فیملیز بیرون ملک منتقل ہوگئی ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ حق نہیں؟ یہاں ایمرجنسیز ہیں جن کیساتھ نمٹنا ہے ، فیملیز کو آگاہ کریں اور کام ہونا چاہیے ‘۔

ایک ہجوم کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے خاتون کاکہناتھاکہ غصہ بڑھ رہا ہے ، ہم میں سے ہر ایک کو ہرحال میں کھڑا ہونا چاہیے ، یہاں کوئی دوسرا موقع نہیں‘۔

ایک اور ویڈیو کلپ شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ’ ایک سونامی ہے جو لاہور کینٹ کی طرف بڑھ رہا ہے ‘۔

میڈیا اطلاعات کے مطابق پولیس کے دوسرے چھاپے میں بھی خدیجہ شاہ بچ نکلی ہیں تاہم ان کے شوہر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔

Police has arrested husband of Khadijah Shah but she escaped. Khadijah, grand daughter of ex army chief Asif Nawaz, is wanted by the police for 9 May attacks on Army installations pic.twitter.com/bauNCtHJb5