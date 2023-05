عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون رکن کیساتھ مبینہ گفتگو کی آڈیو  پر ریحام خان کا ردعمل بھی آگیا

نیویارک (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون رکن کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آنے پر ان کی سابقہ اہلیہ اور سماجی کارکن ریحام خان نے طنزیہ ردعمل دیتے ہوئے سوال کیا کہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟

گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون رکن میکسین مور واٹرز کے ساتھ مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی۔عمران خان نے گفتگو میں تحریک عدم اعتمادکا سارا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا اور کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس مبینہ آڈیو لیک کو آصف محمود نامی ٹوئٹر صارف نے شیئر کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ امریکی سازش سائفر کیا ہم غلام کے بعد پیش ہے ہماری مدد کرو ۔

Best economic performance for the last 17 years???

Never before has a political party been persecuted?

In which parallel universe? https://t.co/gQbMIHMoVk