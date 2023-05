پاکستان ایئرفورس نے 65ء کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کا پرومو جاری کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فضائیہ نے 1965ء کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف ایم ایم عالم کے جنگی کارناموں سے متعلق پرومو جاری کردیا ہے۔

پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں ایک منٹ کے قلیل وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5طیاروں کو گرانے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا تھا، پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز نے گیارہ روزہ جنگ میں کل 9 بھارتی طیاروں کو نیست و نابود کیا، ایم ایم عالم کا تاریخی کارنامہ آج تک ایک ناقابلِ شکست ریکارڈ ہے۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایم ایم عالم کی ان بہادرانہ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں دو بار ستارہ جرأت سے نوازا۔

21 May, 2023: While paying tribute to it's Ghazis and Martyrs, Pakistan Air Force has released a promo on 1965 war hero Air Commodore Mohammad Mahmood Alam (Late). Alam achieved the remarkable feat of downing 5 Indian Air force jets in under one minute during the 1965 war pic.twitter.com/Z0pnHt80LK