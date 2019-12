”تمہاری جگہ سرفراز ہوتا تو اس نے چوکا مارنا تھا اورتم۔۔۔“ محمد رضوان بیٹنگ کیلئے آئے تو وکٹوں کے پیچھے کھڑے آسٹریلوی کپتان کیا کچھ کہتے رہے؟ ویڈیو وائرل ہو گئی

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے افتتاحی روز کا کھیل اختتام کو پہنچ چکا ہے اور قومی ٹیم پہلی اننگز میں 240 رنز بنا کر آﺅٹ ہو گئی ہے۔

آسٹریلین کپتان اور وکٹ کیپر ٹم پین نے پاکستان کی جانب سے جارحانہ بلے بازی کرنے والے محمد رضوان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ آسٹریلوی وکٹ کیپر ٹم پین نے پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کو سپن باﺅلر گیندوں کو روکتے دیکھ کر انہیں طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ تمہاری جگہ اگر سرفراز وکٹ پر ہوتا تو چوکا مارتا، سویپ شاٹ، بینگ اور چوکا۔۔۔“

محمد رضوان نے مسکرا کر ان کے طنز کو ٹال دیا اور حسب معمول سپن باﺅلر ناتھن لیون کی گیندوں کو روکتے رہے۔ اگلی گیند پر آسٹریلوی وکٹ کیپر نے پھر انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔

"He smells very nice."

Tim Paine was impressed with Muhammad Rizwan's scent upon his arrival at the crease ????#AUSvPAK pic.twitter.com/DMHYDEm2Pl