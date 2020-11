الکرم ٹیکسٹائل ملز کامقامی فاوئنڈیشن کے ساتھ اشتراک الکرم ٹیکسٹائل ملز کامقامی فاوئنڈیشن کے ساتھ اشتراک

کراچی (پ ر) الکرم ٹیکسٹائل ملز اور Make a Wish Foundation Pakistan نے موذی اور خطرناک بیماریوں سے لڑتے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہمی تعاون سے بچوں کے عالمی دن کے موقعہ پر پروگرام کا انعقاد کیا۔اپنی سماجی اورمعاشرتی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے الکرم ٹیکسٹائل ملز بطور ادارہ فلاحی کاموں کے لئے ہمیشہ آگے رہا ہے۔ Make a Wish Foundation Pakistan کے ساتھ یہ باہمی شراکت اسی پختہ عزم کی آئینہ دار ہے۔تاہم مجموعی طور پر ایسی بیماریوں میں مبتلا بچوں کی خواہشات کو تکمیل دی گئی۔ بچوں کے عالمی دن کے موقعہ پر شیر بانو رضا- ہیڈ آف ایچ آر اورکیمونیکیشن، الکرم ٹیکسٹائل ملزنے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ” اپنے معاشرے کی فلاح اور مدد سے بڑھ کر الکرم ٹیکسٹائل ملز کے لئے اور کچھ نہیں ہے۔ ہر بچے کو خوش رہنے کا حق ہے اور اس کو اسکا موقعہ بھی ملنا چاہیے، اسی نظریہ کے تحت الکرم ٹیکسٹائل ملزہر طرح سےMake a Wish Foundation Pakistan کے ساتھ تعاون کرتی رہے گی“۔ اسی شراکت داری پر بات کرتے ہوئے مرزا اشتیاق بیگFounding President آفMake a Wish Foundation Pakistan نے کہا کہ یہ تنظیم Make a Wish Foundation USA انٹرنیشنل کی رکن ہے۔

اور دنیا کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے والی تنظیم ہے جو کہ دنیا کے ساٹھ ممالک میں کام کرتی ہے اور مہلک اور جان لیوا بیماریو ں میں مبتلا بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ یہ تنظیم ان بچوں کے چہر وں پر خوشیاں لانے کے لئے الکرم ٹیکسٹائل ملزجیسے ادارے کے ساتھ ملکر کام کرنے پر مسرت کا اظہار کرتی ہے۔انھوں نے یہ بھی کہاکہMake a Wish Foundation الکرم جیسے اداروں پر ہی انحصار کرتا ہے جو ا ن اقدامات کے ذریعے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔