عمران خان کے دورے کے 2 دن بعد ہی کابل پر 23 راکٹ داغ دیے گئے، کتنے لوگ مارے گئے؟

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شدت پسندوں کی جانب سے 23 راکٹ داغے گئے ہیں جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہوگئے۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ہفتہ کے روز کابل کے گرین زون میں راکٹ داغے گئے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں بہت سے سفارتخانے اور عالمی اداروں کے دفاتر موجود ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین کے مطابق شدت پسندوں نے ایک چھوٹے ٹرک میں رکھ کر راکٹ داغے۔ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ ٹرک شہر کے اندر کیسے داخل ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 8 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہوئے ہیں۔

This is how we start our morning. This is how we start the first day of the week. Full of fear. Full of screaming. Full of disappointment. Full of horror.

From several rockets hit Kabul this morning, one of them hit girls’ school creating this chaos.

