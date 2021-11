لاپتہ چینی ٹینس سٹار کی نئی تصاویر سامنے آگئیں

بیجنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایک ہفتہ قبل پراسرارطور پر لاپتہ ہونے والے چینی ٹینس سٹار پینگ شوائی کی نئی تصاویر سامنے آگئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق چینی صحافی نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر پینگ شوائی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں۔صحافی ہوشی جن کا کہنا ہے کہ چینی ٹینس سٹار پینگ شوائی آزاد اور اپنے گھر پر ہیں، پینگ شوائی فی الحال اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں چاہتیں۔چینی ٹینس سٹار بہت جلد معمول کی سرگرمیوں میں واپس آجائیں گی۔ ہوشی چن کے مطابق ویڈیوز میں ٹینس سٹار اپنے کوچ کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ویڈیو ہفتے کے روز کی ہے۔

واضح رہے کہ ٹینس سٹار نے سابق چینی نائب وزیراعظم پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا جس کے بعد وہ پراسرارطور پر لاپتہ ہوگئیں تھیں۔

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk