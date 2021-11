معروف کارٹون کردار "ٹام اینڈ جیری" کے اصلی نام سامنے آگئے

نیویارک (ویب ڈیسک) ٹام اینڈ جیری کارٹونز کی کامیاب 8 دہائیوں کے گزرنے کے بعد اِن کارٹونک کرداروں ’ٹام‘ اور ’جیری‘ کے اصل ناموں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے متعلق جان کر شائقین حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ’ ٹام‘ کے کردار کا اصل نام ’تھامس جیسپر کیٹ سنیئر‘ جبکہ ’جیری‘ کا اصل نام ’گیرالڈ جنکس ماؤس‘ ہے۔

