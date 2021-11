آپ شادی کب کریں گے ؟ گوگل پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال پر بابر اعظم کا ایسا جواب کہ آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے اپنے متعلق سب سے زیادہ گوگل کئے جانے والے سوالات کا جواب دے دیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کی جانب سے بابراعظم کی نئی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان اپنے متعلق سب سے زیادہ گوگل کئے جانے والے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔شادی سے متعلق سوال پر انہوں نے پنجابی میں جواب دیا کہ ’اے تے مینو وی نہیں پتہ‘ ، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تمام فوکس کرکٹ پر ہے۔

بابراعظم کہاں رہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ سب کو معلوم ہے میں لاہور میں رہتا ہوں جس کی وجہ شہرت کھانے ہیں۔وہاں کے پائے بہت مشہور ہیں۔ان سے دوسرا سوال پوچھا گیا کہ وہ کس کمپنی کا بیٹ استعمال کرتے ہیں؟ بابراعظم نے بتایا کہ وہ گیرے نکولس کمپنی کا بیٹ استعمال کرتے ہیں۔

Let's hear @babarazam258 answer the most googled questions about him.#BANvPAK #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/5xr7ZH8ghi