میتھیو ہیڈن نے 7 دسمبر کو کیا چیز لانچ کرنے کا اعلان کردیا؟ کرکٹ شائقین کیلئے دلچسپ خبر آگئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن نے کرکٹ گیم "ہیڈوس 380" لانچ کرنے کا اعلان کردیا۔

میتھیو ہیڈن نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جو ٹی 20 ورلڈ کپ کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 7 دسمبر کو وہ ہیڈو 380 گیم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو گوگل پلے سٹور اور ایپل کے ایپ سٹور سے مفت میں ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

انہوں نے اس گیم میں کرکٹ شائقین کو ایک چیلنج بھی دیا ہے اور مداحوں سے سوال پوچھا ہے کہ کیا وہ یہ چیلنج پورا کرسکتے ہیں۔

HAYDOS380 Launching 7th December!

FREE download from either Google Play or the App Store for iOS.

Can you conquer the Haydos380 challenge? The bat is in your hands pic.twitter.com/RUV3YmqNlG