    غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی صلاحیتیں نکھارنے کا ذریعہ، میاں راشد اقبال

ملتان (نیوز رپورٹر)ایوان تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں راشد اقبال نے کہا ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں طلبا کی صلاحیتیں نکھارنے کا باعث بنتی ہیں ہمارے بچے (بقیہ نمبر24صفحہ6پر)

ہمارا کل ہیں ان کے روشن مستقبل کے لیے انہیں معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہماری زمہ داری ہے ان خیالات کا اظہارانہوں نے بیکن ہاس سکول میں who is the next ceoکے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر طلبا نے اپنے تیارکردہ مختلف منصوبے بھی بزریعہ ملٹی میڈیا اجاگر کئے اور میاں راشد اقبال نے طلبا سے سوالات بھی کئے جبکہ انہوں نے سابق صدر ایوان خواجہ محمد حسین اور سابق سینیئر نائب صدر سہیل طفیل نے ججز کے فرائض بھی سرانجام دئیے تقریب میں پرنسپل بیکن ہاس آصفہ ترین ڈائریکٹر ایچ آر صباحت انجم،محمد احمد اور عبداللہ کھر بھی موجود تھے میاں راشد اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلبا کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہیں جن سے انکی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو اور صحت مند مقابلے کی فضا قائم ہوتقریب کے اختتام پر مقابلے میں حصہ لینے والے طلبا کے نتائج کا اعلان کیا گیا اور طلبا میں انعامات بھی تقسیم کئے گئے ملتان۔ایوان تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں راشد اقبال،خواجہ محمد حسین،میاں سہیل طفیل بیکن ہاس سکول کی تقریب میں پرنسپل آصفہ ترین،صباحت انجم،محمد احمد،عبداللہ کھر کے ہمراہ طلبا میں انعامات تقسیم کررہے ہیں۔