شاہین شاہ آفریدی کو تکلیف میں دیکھ کر حار ث روف کا دل بھی تڑپ اٹھا، تصویر کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے دل جیت لیے

لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف اپنے بہترین دوست اور فاسٹ بولر شاہین آفریدی کی خیریت دریافت کرنے ہسپتال پہنچ گئے۔

شاہین آفریدی کا گزشتہ روز اپینڈکس کا آپریشن ہوا جس کے بعد وہ ہسپتال میں زیرعلاج ہیں۔

قومی کرکٹر حارث رؤف اپنے دوست شاہین آفریدی کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے جہاں سے انہوں نے اپنی اور شاہین کی سیلفی ٹوئٹر پر شیئر کی۔

Get well soon my buddy, champion, Tiger ❤️❤️ I am always with you as a brother. @iShaheenAfridi pic.twitter.com/FtiupgJoRP