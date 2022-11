شاہ رخ خان نے "منت ہاوس " کی تختی تبدیل کر دی

دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی وو ڈ کنگ خان نے منّت کے لیے ہیروں سے جڑی نیم تختی کو ایک نئے انداز سے لگا دی، جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔

انڈیا ٹائمزکے مطابق بالی ووڈ سٹارشاہ رخ خان نے " منت ہاوس" کے لیے ایک چمکتی ہوئی خوبصورت ہیرے سے جڑی نام کی تختی اپنے گھر کے گیٹ پر سجائی ہے ۔کنگ خان کی سالگرہ کے بعد انکے گھر کی تختی تبدیل کی گئی ،جسے مداحوں کی جانب سے بحد پسند کیا جا رہا ہے۔ کنگ خان نے منت ہاوس کی چھوٹی سی ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہیروں سے سجی بادشاہ کا مسکن۔انہوں نے مزید لکھا بادشاہ وہی رہتا ہے جہاں سے بڑے خواب دیکھنے کا سفر شروع ہوتا ہے ۔شیئر کی گئی ویڈیو میں نام کی تختیاں دیکھی جا سکتی ہیں جن پر بائیں طرف منت اور دائیں طرف لینڈ سینڈ لکھا ہوا ہے۔پہلے، یہ ایک بلیک بورڈ تھا جس پر منت لینڈ اینڈ ابھرا ہوا تھا۔

Decked in Diamonds ???? Baadshah's abode ✨ #Mannat, Land's End ???? The King resides where the journey to dream big begins ???? #ShahRukhKhan pic.twitter.com/xTU8gVZiJU