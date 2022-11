سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سوئنگ کے سلطان اور سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ "میرا شمار عظیم ترین بولرز میں ہوتا ہے مگر پاکستان میں سوشل میڈیا کی نسل میچ فکسر کہتی ہے"۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نےآسٹریلین ٹیلی ویژن پروگرام "وائڈ ورلڈ آف سپورٹس" کو انٹرویو دیتے ہوئے کیریئر میں خود پر لگائے گئے میچ فکسنگ کے الزامات کے بارے میں بات کی، سابق کپتان نے اعتراف کیا کہ ان پر لگے الزامات نے ہی انہیں اپنی سوانح عمری، "سلطان اے میموئر" لکھنے کی طرف راغب کیا۔

وسیم اکرم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ 'آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور بھارت میں میرا نام ورلڈ الیون میں اب تک کے عظیم ترین گیند بازوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا کی یہ نسل مجھے میچ فکسر کہتی ہے'۔سابق کرکٹر نے کہا 'سوشل میڈیا پر لوگ اب بھی کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ یہ تو میچ فکسر ہے، مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اپنی زندگی میں ایسا دور گزارا ہے جب مجھے لوگوں کی فکر ہوا کرتی تھی کہ وہ کیا کہیں گے'۔

