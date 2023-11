امام الحق کی ہونے والی دلہن کی ممکنہ تصاویر سوشل میڈیا پروائرل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین امام الحق کی شادی کی تاریخ اور ان کی ہونے والی دلہن کی ممکنہ تصاویر کا سوشل میڈیا پر چرچا جاری ہے ۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ میں دعویٰ کیا جارہاہے کہ قومی ٹیم کے کھلاڑی کی شادی کی تقریبات 23 نومبر سے شروع ہونے جارہی ہیں ،جو کہ 26 نومبر تک لاہور میں جاری رہیں گی، بتایا جارہاہے کہ نکاح ممکنہ طور پر 25 تاریخ کو ہو گا تاہم اس حوالے سے کھلاڑی کی جانب سے تاحال کوئی ردعمل یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے ۔

Imam ul Haq is getting married to Anmul Mehmood in Norway, wish Imam ul Haq all the best for this new innings ❤️#PakistanCricketTeam #ImamUlHaq pic.twitter.com/Z7jh0z2XnL