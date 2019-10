بھارتی آرمی چیف کے جھوٹ پر پاک فوج پھر میدان میں آگئی ،بھارت کو نیا آپشن دے دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایل او سی پر کارروائی کے حوالے سے بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے دعوے پر پاک فوج ایک بار پھر میدان میں آگئی اور بھارت کو نیا آپشن دے دیا ۔ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس اپنے آرمی چیف کے بیان کو سچ ثابت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ،اگر بھارت ان ٹھکانوںپر نہیں جانا چاہتا جن کے بارے میں جھوٹے دعوے کر رہا ہے تو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ٹارگٹڈ لوکیشن کی معلومات پاکستان کے دفتر خارجہ سے شیئر کریں ۔انہوں نے کہا کہ ہم کل غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈ یا کو لے کر ان جگہوں پر چلے جائیں گے ،پھر سب زمینی حقائق دیکھ لیں گے ۔

واضح رہے کہ بھارتی آرمی چیف نے ایل او سی کے پار دہشت گردوں کے تین ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعوہ کیا تھا جسے پاک فوج نے مسترد کردیا تھا اور اس جگہ پر جانے کی پیشکش کی تھی ۔

Indians have no grounds to support false claim made by their COAS. If they don’t want to go they have the option to share claimed targeted locations with our foreign office. We will take foreign diplomats & media tomorrow on those given locations. Let all see facts on ground. https://t.co/vaWaSymRbm