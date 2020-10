شادی کی 20 ویں سالگرہ پر شاہد آفریدی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ تصویر جاری کر دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے سٹار کھلاڑی شاہد آفریدی اپنی بیٹیوں اور اہلیہ سے محبت کا اظہار اکثر سوشل میڈیا پر پیغامات کے ذریعے بھی کرتے رہے ہیں تاہم اب انہوں نے ایسی تصویر جاری کر دہے جسے دیکھ کر ان کے چاہنے والے بے حد خوش ہوں گے ۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے شادی کی 20 ویں سالگرہ پر اپنی اہلیہ نادیہ آفریدی کے ہمراہ یاد گار تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ” آج ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ، الحمدواللہ، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے نہایت خیال رکھنے والا ، سمجھنے والا جیون ساتھی ملا جو کہ ایک شاندار ماں بھی ہے ، حالانکہ میں شادی کی سالگرہ بھول گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی معاف کر دیا جو کہ ایک بہت ساری خوبیوں میں سے ایک ہے ۔ “

شاہد آفریدی نے جو تصویر شیئر کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہد آفریدی کی اہلیہ انہیں خوبصور گلابوں کا گلدستہ پیش کر رہی ہیں اور پیچھے لال رنگ کے غباروں سے نہایت خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے جبکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیک کا ٹ کر اپنی شادی کے بیس سال مکمل ہونے پر خوشی منا رہے ہیں ۔شاہد آفریدی اور نادیہ آفریدی کی چار پریوں جیسی بیٹیاں ہیں جن کے نام اجوہ ، انشاء، آسمارا اور اقصیٰ آفریدی ہیں ۔

Today marks 20 years of marital bliss; Alhamdulillah blessed to have a life partner so caring, understanding and a wonderful mother to our children-despite me forgetting our anniversary today she still forgave me; another one of her beautiful qualities.Congratulations @nsaafridi pic.twitter.com/P0EzkuPJTG