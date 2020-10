پہلی مرتبہ کرکٹ کی پچ پر شادی کا فوٹو شوٹ 

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی سنجیدہ اسلام کااپنی شادی پر منفرد اسٹائل میں کروایا گیا برائیڈل شوٹ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی وویمن ٹیم کی کھلاڑی سنجیدہ اسلام 16 اکتوبر کو فرسٹ کلاس کرکٹر میم مصدق کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں اور اس موقع پر انہوں نے اپنی شادی کا یاد گار شوٹ کروایا جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے ۔

دنیا بھر میں نئے شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کو یاد گار بنانے کے لیے مہنگے ترین اور معمول سے ہٹ کر فوٹو شوٹ کروانے کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے میں لوکیشن کو بھی اچھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے جبکہ بنگلہ دیش کی کرکٹ کھلاڑی سنجیدہ اسلام کے منفرد برائیڈل فوٹو شوٹ نے مداحوں کو اچھا خاصا حیران کر دیا ہے۔

بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے تصدیق شدہ انسٹا گرام اکاونٹ پر شیئر کی گئی سنجیدہ اسلام کے برائیڈل شوٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عروسی لباس اور زیورات پہنے سنجیدہ اسلام ایک گراونڈ میں موجود ہیں اور ہاتھ میں پھولوں کے بجائے بلا تھاما ہوا ہے۔

24 سالہ سنجیدہ اسلام د±لہن بنے مکمل ایکشن میں نظر آرہی ہیں جبکہ سنجیدہ اسلام کے عقب میں کچھ کھلاڑی بھی کرکٹ کھیلتے دیکھے جا سکتے ہیں۔

سنجیدہ اسلام نے اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ پر بھی اپنی شادی کی چند تصاویر شیئر کی ہیں جس میں ا±نہیں ا±ن کے لائف پارٹنر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔سنجیدہ اسلام نے اپنے اکاونٹ پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں کیپشن میں لکھا ہے کہ ’ایک نئی زندگی کا آغاز۔

واضح رہے کہ بنگلہ دیش کے لیے کھیلنے والی کھلاڑی سنجیدہ اسلام نے میں اپنا بین الا قوامی ڈیبیو میچ 2012ءمیں آئرلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔

Dress ✅

Jewellery ✅

Cricket bat ✅

Wedding photoshoots for cricketers be like ... ????

???? ???????? Sanjida Islam pic.twitter.com/57NSY6vRgU