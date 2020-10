سیٹیزن پورٹل پر اب تک کتنی شکایات نمٹائی گئیں؟وزیراعظم نے بتا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیٹیزن پورٹل پر 30لاکھ شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 24لاکھ شکایات کو نمٹا دیا گیا ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیٹیزن پورٹل پر 30لاکھ شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں سے 24لاکھ شکایات کو نمٹا دیا گیا ہے۔ 5لاکھ 91ہزارشہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت میں سیٹیزن پورٹل نے عام شہریوں کو مکمل بااختیار بنایا۔شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ شکایات کے موثر حل کے لیے سیٹیزن پورٹل پر رجوع کریں۔

Today, Pakistan Citizens Portal crossed 3 million mark of public participation. Out of 2.6 mn complaints 2.4 mn resolved. 5,91000 confirmed satisfaction. PCP has truly empowered the common citizen. I urge all our citizens to use @PakistanPMDU for effective complaints' resolution