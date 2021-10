مبینہ طور پر اغوا ہونے والی بلوچستان  اسمبلی کی خاتون رکن نے  ٹویٹ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مبینہ طور پر اغوا ہونے والی بلوچستان اسمبلی کی ناراض خاتون رکن نے ٹویٹ کردیا۔

مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی بشریٰ رند نے واضح کیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور اپنا علاج کرانے کیلئے اسلام آباد آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی صحت یابی کیلئے دعاؤں کی بھی اپیل کی۔

خیال رہے کہ بدھ کے روز بلوچستان کے اپوزیشن اور ناراض حکومتی ارکان نے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ اس دوران چار ناراض ارکان اسمبلی میں حاضر نہیں ہوئے جس پر جام کمال کے مخالف ارکان نے الزام عائد کیا کہ ان ارکان کو حکومت نے لاپتہ کیا ہے۔ ارکان کی مبینہ گمشدگی کے خلاف اپوزیشن اور ناراض ارکان نے بلوچستان اسمبلی میں دھرنا بھی دے رکھا ہے۔

Need your prayers,

not feeling well ,in Islamabad for treatment