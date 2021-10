جِم میں شوہر کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر بیوی نے چپلوں سے درگت بنادی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) میاں بیوی کے جھگڑے ہونا عام سی بات ہے لیکن کسی دوسری لڑکی کے سبب سرعام بیوی کی جانب سے شوہر کی پٹائی انتہائی غیر معمولی ہے۔

حال ہی میں ایک ایسے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں بھارتی ریاست مدھیا پردیش کے شہر بھوپال سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنے شوہر اور ان کی مبینہ گرل فرینڈ پر چپلیں برسادیں۔

Bhopal (Madhya Pradesh): Wife caught her husband with his girlfriend in the gym. The video of their fight surfaced on social media. Though a case of Dowry Act and triple talaq is going on in court between them. pic.twitter.com/1PjEw54wwg